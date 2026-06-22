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Simpatizantes del candidato a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella celebran este domingo, luego de conocer el conteo preliminar que le da la victoria en la segunda vuelta, en Barranquilla. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Simpatizantes del candidato a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella celebran este domingo, luego de conocer el conteo preliminar que le da la victoria en la segunda vuelta, en Barranquilla. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Por Agencia EFE

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas terminó en la madrugada de este lunes con disturbios aislados en Bogotá y Cali que dejaron daños en infraestructuras públicas, varios heridos y detenidos, aunque sin víctimas mortales, informaron las autoridades locales.

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