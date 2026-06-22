La segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas terminó en la madrugada de este lunes con disturbios aislados en Bogotá y Cali que dejaron daños en infraestructuras públicas, varios heridos y detenidos, aunque sin víctimas mortales, informaron las autoridades locales.

En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que la Fuerza Pública intervino en las localidades de Kennedy y Usme, en el sur de la capital, para restablecer el orden público tras incidentes ocurridos después de conocerse los resultados preliminares que dieron la victoria al derechista Abelardo de la Espriella con 12,9 millones de votos (49,66 %) frente a los 12,7 millones que recibió el izquierdista Iván Cepeda (48,70 %).

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Según el alcalde, un grupo de encapuchados intentó atacar una estación de Policía en Usme y hubo una concentración de personas que se desplazó desde el recinto ferial de Corferias, donde se lleva a cabo el escrutinio, hasta la Plaza de Bolívar, centro de los poderes del Estado, aunque terminó dispersada con daños menores.

“A esta hora se reporta tranquilidad en la ciudad”, manifestó el alcalde en su cuenta de X.

En Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), las autoridades informaron que los disturbios fueron controlados hacia las 2:05 de la madrugada.

Simpatizantes del candidato a la presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella celebran este domingo, en Cali. Foto: EFE/ Ernesto Guzmán

El balance preliminar dejó 15 puestos de fotodetección (fotomultas) atacados, cuatro estaciones del sistema de transporte MIO vandalizadas, un autobús dañado, cuatro personas lesionadas y dos capturados.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que los hechos violentos se concentraron en un único sector de la ciudad y anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos (unos 50.000 dólares) para quien aporte información que permita identificar y capturar a los responsables.

El resultado del conteo preliminar de las elecciones deberá ser confirmado por el escrutinio oficial elaborado por más de 9.000 jueces y notarios en los próximos días.