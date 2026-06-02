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El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, habla al final de la jornada electoral en Barranquilla, Colombia, el 31 de mayo de 2026. (Ernesto Guzmán Jr / EFE)
El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, habla al final de la jornada electoral en Barranquilla, Colombia, el 31 de mayo de 2026. (Ernesto Guzmán Jr / EFE)
/ Ernesto Guzmán Jr
Por Agencia EFE

El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, que fue el más votado en las elecciones presidenciales del domingo en Colombia, lidera la intención de voto para la segunda vuelta que se celebrará el 21 de junio, según una encuesta divulgada este martes.

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