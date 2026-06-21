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Abelardo de la Espriella, ganador de la segunda vuelta presidencial de Colombia, pronuncia un discurso en Barranquilla. (EFE/ Juan Diego López).
Abelardo de la Espriella, ganador de la segunda vuelta presidencial de Colombia, pronuncia un discurso en Barranquilla. (EFE/ Juan Diego López).
/ Juan Diego López
Por Agencia EFE

El derechista Abelardo de la Espriella llamó este domingo a la unidad nacional y prometió gobernar para todos los colombianos después de imponerse por un estrecho margen de menos de un punto porcentual al izquierdista Iván Cepeda en las elecciones presidenciales más reñidas de la historia reciente, aunque el resultado definitivo dependerá del escrutinio oficial.

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