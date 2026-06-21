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Abelardo de la Espriella, ganador de la segunda vuelta presidencial en Colombia, pronuncia un discurso en Barranquilla. (EFE/ Juan Diego López).
Abelardo de la Espriella, ganador de la segunda vuelta presidencial en Colombia, pronuncia un discurso en Barranquilla. (EFE/ Juan Diego López).
Por Agencia EFE

El derechista Abelardo de la Espriella pidió este domingo al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y a su “heredero” y rival, Iván Cepeda, que respeten el resultado de las elecciones y se abstengan de promover movilizaciones o actos de violencia mientras avanza el escrutinio oficial.

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