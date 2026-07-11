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El presidente electo de Colombia, Abelardo de La Espriella, llega a la oficina del gobernador del departamento de Norte de Santander en Cúcuta, Colombia, el 8 de julio de 2026. (Schneyder MENDOZA / AFP)
El presidente electo de Colombia, Abelardo de La Espriella, llega a la oficina del gobernador del departamento de Norte de Santander en Cúcuta, Colombia, el 8 de julio de 2026. (Schneyder MENDOZA / AFP)
/ SCHNEYDER MENDOZA
Por Agencia AFP

El presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo De la Espriella, pidió este sábado que se respete “sin ambigüedades” el resultado del balotaje en el que resultó ganador, ante las denuncias de fraude del mandatario saliente Gustavo Petro.

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