Por Roger Zuzunaga Ruiz

La victoria de Abelardo de la Espriella en Colombia no solo puso fin a cuatro años del primer gobierno de izquierda en uno de los países más influyentes de Sudamérica. También confirmó una tendencia que se viene consolidando en América Latina: el avance de candidatos de derecha en las urnas. En los últimos años, figuras como Javier Milei en Argentina, Daniel Noboa en Ecuador y Nayib Bukele en El Salvador han logrado capitalizar el malestar ciudadano por la inseguridad, el estancamiento económico y el desgaste de los gobiernos de turno. Con el resultado colombiano, el mapa político regional vuelve a inclinarse hacia el otro extremo del péndulo ideológico. ¿Qué hay detrás de este giro y cuánto tiempo podría durar?

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