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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se dirige a sus seguidores en redes sociales, el 13 de julio de 2026. (Captura de X @ABDELAESPRIELLA)
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se dirige a sus seguidores en redes sociales, el 13 de julio de 2026. (Captura de X @ABDELAESPRIELLA)
Por Agencia AFP

El presidente electo de Colombia, el derechista Abelardo De la Espriella, aseguró el lunes que tomará posesión del cargo en agosto en una instalación militar del sur del país a pesar de la oposición del mandatario saliente Gustavo Petro.

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