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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronuncia un discurso durante un desfile militar en conmemoración del Día de la Independencia de Colombia en Medellín, Colombia, el 20 de julio de 2026. (Jaime SALDARRIAGA / AFP)
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronuncia un discurso durante un desfile militar en conmemoración del Día de la Independencia de Colombia en Medellín, Colombia, el 20 de julio de 2026. (Jaime SALDARRIAGA / AFP)
/ JAIME SALDARRIAGA
Por Agencia AFP

El presidente electo de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, anunció el martes que la ciudad de Medellín tendrá una oficina del llamado Escudo de las Américas, la alianza de países liderada por Donald Trump para combatir al narcotráfico.

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