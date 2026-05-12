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Fotografía de archivo del candidato presidencial colombiano Abelardo De La Espriella, durante un evento en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Carlos Ortega
Fotografía de archivo del candidato presidencial colombiano Abelardo De La Espriella, durante un evento en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Carlos Ortega
Por Agencia AFP

El candidato de la derecha con más opciones para las elecciones presidenciales en Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo el martes que en caso de llegar al poder ordenará atacar aviones y barcos cargados con droga.

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