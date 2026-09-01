El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, prometió este martes “mano de hierro” tras un atentado con coche bomba contra una estación de Policía en el municipio de Los Patios, en la frontera con Venezuela, que deja al menos un muerto y once heridos.

“Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos, hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades. Colombia no se arrodilla ante el terrorismo”, escribió en la red social X.

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De la Espriella anunció además que irá a Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, donde se produjo el primer atentado con bomba de su mandato para liderar un consejo de seguridad.

“A raíz del atentado terrorista ocurrido en Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, he convocado un Consejo de Seguridad con toda la cúpula de la Fuerza Pública, al que asistiré personalmente”, afirmó.

El vehículo cargado con explosivos detonó a las 23:15 del lunes (04:15 GMT del martes), según un comunicado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, área a la que pertenece Los Patios.

El atentado, que por el momento no ha sido reivindicado, dejó una persona muerta y once heridas, dos de ellas policías, informaron este martes las autoridades.

Policías e investigadores inspeccionan la estación de policía luego de que un coche bomba fuera detonado la noche de este martes en Los Patios (Colombia). Foto: EFE/Mario Caicedo / Mario Caicedo

La explosión causó un incendio en la estación policial y en varias motocicletas de los uniformados y provocó el pánico entre los habitantes del sector, según constató EFE en la zona, que quedó sin luz tras el ataque.

“La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta las labores de investigación criminal, inteligencia y policía judicial encaminadas a establecer las circunstancias de esta cobarde acción terrorista, así como identificar y judicializar a los responsables”, indicó un comunicado de la Policía.

En Norte de Santander, y en especial en la convulsa región del Catatumbo, operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las FARC.

El ataque en Los Patios tuvo lugar el mismo día en que De la Espriella anunció la muerte de al menos 20 miembros de una disidencia de las FARC en un bombardeo militar en el departamento del Guaviare, en el centro-sur del país.

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