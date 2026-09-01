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Resumen

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en Bogotá. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en Bogotá. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
/ Mauricio Dueñas Castañeda
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, prometió este martes “mano de hierro” tras un atentado con coche bomba contra una estación de Policía en el municipio de Los Patios, en la frontera con Venezuela, que deja al menos un muerto y once heridos.

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