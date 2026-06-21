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La esposa del candidato a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella, Ana Lucía Pineda (der), posa con una seguidora antes de votar en la segunda vuelta en Barranquilla. (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda).
La esposa del candidato a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella, Ana Lucía Pineda (der), posa con una seguidora antes de votar en la segunda vuelta en Barranquilla. (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda).
Por Agencia EFE

La empresaria Ana Lucía Pineda, administradora de empresas del departamento caribeño de Córdoba, será la próxima primera dama de Colombia si se confirma en el escrutinio la victoria del derechista Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de este domingo.

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