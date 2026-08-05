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Abelardo de la Espriella recibió la banda presidencial de Colombia. Foto: @ABDELAESPRIELLA/ X
Abelardo de la Espriella recibió la banda presidencial de Colombia. Foto: @ABDELAESPRIELLA/ X
Por Agencia EFE

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibió este miércoles la banda presidencial que utilizará en su investidura del próximo viernes, cuando asumirá oficialmente el cargo en una ceremonia que se celebrará en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste).

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