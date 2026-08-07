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Resumen

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronuncia un discurso durante la Cumbre de Seguridad Urbana, a la que se unieron alcaldes regionales en Barranquilla, Colombia, el 4 de agosto de 2026. (Vanexa Romero / AFP)
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronuncia un discurso durante la Cumbre de Seguridad Urbana, a la que se unieron alcaldes regionales en Barranquilla, Colombia, el 4 de agosto de 2026. (Vanexa Romero / AFP)
/ VANEXA ROMERO
Por Agencia EFE

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, romperá este viernes otra tradición y dará su primer discurso como mandatario ante militares en un batallón de la ciudad de Cali (suroeste) y no ante el Congreso como suelen hacerlo los mandatarios durante la ceremonia en la que son investidos.

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