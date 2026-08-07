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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronuncia un discurso durante la Cumbre de Seguridad Urbana, a la que se unieron alcaldes regionales en Barranquilla, Colombia, el 4 de agosto de 2026. (Vanexa Romero / AFP)
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronuncia un discurso durante la Cumbre de Seguridad Urbana, a la que se unieron alcaldes regionales en Barranquilla, Colombia, el 4 de agosto de 2026. (Vanexa Romero / AFP)
/ VANEXA ROMERO
Por Agencia EFE

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se comprometió este jueves, menos de 24 horas antes de asumir el cargo en la ciudad de Cali (suroeste), a salvaguardar la “libertad periodística” durante su Gobierno.

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