El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, comunicó a Estados Unidos su “compromiso” de retirarse de la iniciativa de la Ruta de la Seda que impulsa China, aseguró este miércoles el nominado a embajador estadounidense en Bogotá, Nate Morris.

“Todas las naciones tienen que tomar una decisión, si es Estados Unidos o China, con quien quieren hacer negocios”, declaró Morris, nominado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, durante una audiencia en el Senado estadounidense.

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El Gobierno colombiano del presidente saliente, Gustavo Petro, firmó en mayo de 2025 un memorando con China para adherirse a la iniciativa de la nueva Ruta de la Seda, una declaración de intenciones para ampliar la cooperación con Pekín en áreas como infraestructura, comercio, inversiones y tecnologías.

Según Morris, De la Espriella, quien será investido este viernes, le ha expresado su “compromiso” de romper ese memorandum.

El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella ganó las elecciones presidenciales en Colombia, tras imponerse al izquierdista Iván Cepeda, luego de una campaña electoral en la que contó con el respaldo público de Trump.

Fotografía del 30 de julio de 2026 que muestra al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, hablando durante en un empalme territorial en Bogotá. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

El próximo jefe de Estado colombiano ha prometido alinearse con Washington tras los años de tensión del mandato de Petro, quien ha mantenido una complicada relación con Trump, marcada por los ataques entre ambos, incluidas sanciones contra el saliente presidente colombiano.

La Administración Trump tiene como objetivo consolidar su influencia en Latinoamérica y frenar el avance de la presencia china en la región, propósito con el que presionó a Panamá para que no renovara el memorando de la Ruta de la Seda con China.

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