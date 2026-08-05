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Resumen

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Fotografía del 30 de julio de 2026 que muestra al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, hablando durante en un empalme territorial con alcaldes de Cundinamarca en Bogotá. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Fotografía del 30 de julio de 2026 que muestra al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, hablando durante en un empalme territorial con alcaldes de Cundinamarca en Bogotá. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Por Agencia EFE

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, comunicó a Estados Unidos su “compromiso” de retirarse de la iniciativa de la Ruta de la Seda que impulsa China, aseguró este miércoles el nominado a embajador estadounidense en Bogotá, Nate Morris.

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