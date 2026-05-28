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El candidato para presidente de Colombia Abelardo de la Espriella y su esposa Ana Lucía Pineda. (Istagram de Analu Pineda).
El candidato para presidente de Colombia Abelardo de la Espriella y su esposa Ana Lucía Pineda. (Istagram de Analu Pineda).
Por Agencia EFE

Una confesión de la esposa del candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, sobre irse del país si no ganan las elecciones causó revuelo este jueves, a solo tres días de la primera vuelta de las elecciones.

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