Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Abelardo de la Espriella adquirió su ciudadanía estadounidense en 2023. (Instagram de Abelardo de la Espriella).
Abelardo de la Espriella adquirió su ciudadanía estadounidense en 2023. (Instagram de Abelardo de la Espriella).
Por BBC News Mundo

El 7 de marzo de 2026, un día antes de las elecciones al Congreso en Colombia, Abelardo de la Espriella se encontraba en un lugar inusual para un candidato presidencial en plena campaña: Miami.

TE PUEDE INTERESAR