00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Abelardo de la Espriella recibe sus credenciales que los acreditan como presidente electo de Colombia, el 25 de junio de 2026. (Foto de Sebastian Barros/NurPhoto).
Abelardo de la Espriella recibe sus credenciales que los acreditan como presidente electo de Colombia, el 25 de junio de 2026. (Foto de Sebastian Barros/NurPhoto).
/ SEBASTIAN BARROS
Por Agencia EFE

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó este martes la suspensión del proceso de transición con la administración saliente de Gustavo Petro por, supuestamente, recientes comentarios del actual mandatario que no reconoce su triunfo en las elecciones del 21 de junio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.