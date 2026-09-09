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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, entre cadáveres de presuntos integrantes de grupos armados abatidos en operaciones militares, en un video publicado el 2 de septiembre de 2026. (Captura de X @JUANCAELBROKY)
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, entre cadáveres de presuntos integrantes de grupos armados abatidos en operaciones militares, en un video publicado el 2 de septiembre de 2026. (Captura de X @JUANCAELBROKY)
Por Agencia EFE

Un juez de Bogotá ordenó este miércoles al presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, y al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) retirar temporalmente de las redes sociales oficiales unas publicaciones en las que el mandatario aparece junto a cadáveres de presuntos integrantes de grupos armados abatidos en operaciones militares.

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