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Abelardo de la Espriella ganador de la segunda vuelta presidencial en Colombia pronuncia un discurso, luego de los resultados preliminares que le dan el triunfo por delante de Iván Cepeda, en Barranquilla. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Abelardo de la Espriella ganador de la segunda vuelta presidencial en Colombia pronuncia un discurso, luego de los resultados preliminares que le dan el triunfo por delante de Iván Cepeda, en Barranquilla. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Por Agencia EFE

El resultado de la segunda vuelta presidencial del domingo en Colombia, en la que el derechista Abelardo de la Espriella se impuso con una ventaja de 0,96 puntos al izquierdista Iván Cepeda, es el más estrecho que recuerda el país, según datos históricos de la Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios.

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