El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, llegó este martes a la ciudad de Pereira, capital del departamento cafetero de Risaralda, uno de los más afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la víspera a la mayor parte del país.

“Camino al Eje Cafetero para seguir al frente de la emergencia y unir esfuerzos ante las afectaciones que dejó el sismo de ayer”, anunció esta mañana el mandatario en su cuenta de X.

El presidente, quien viajó acompañado de su esposa, Ana Lucía Pineda, se reunió a su llegada con el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, quien le presentó un informe sobre los daños en una de las zonas afectadas.

Durante la conversación entre ambas autoridades, el mandatario consultó al alcalde cuáles eran las principales necesidades de la ciudad, mientras que Salazar le informó sobre la llegada de rescatistas.

El terremoto causó al menos 240 muertos en el país, según cifras preliminares, 90 de ellos en Risaralda, incluida su capital.

Edificios y casas afectadas este martes, tras un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, en Pereira (Colombia). Foto: EFE/ Carlos Ortega

De la Espriella llegó a Pereira después de pasar anoche por Cali, capital del Valle del Cauca, otro de los departamentos afectados por el terremoto y donde suman al menos 130 muertos, según el balance de distintas autoridades regionales ante la demora del Gobierno nacional en actualizar las cifras.

Anteriormente, el mandatario viajó a Quibdó, capital del departamento del Chocó, donde se encuentra el municipio de San José del Palmar, epicentro del terremoto registrado a las 7:34 hora local (12:34 GMT), luego de instalar en Bogotá un puesto de mando para atender la emergencia.

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