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Resumen

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Abelardo de la Espriella en Pereira, recorriendo las zonas afectadas. Foto: Abelardo de la Espriella/ X
Abelardo de la Espriella en Pereira, recorriendo las zonas afectadas. Foto: Abelardo de la Espriella/ X
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, llegó este martes a la ciudad de Pereira, capital del departamento cafetero de Risaralda, uno de los más afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la víspera a la mayor parte del país.

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