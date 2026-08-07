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Resumen

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El mandato presidencial de Abelardo de la Espriella en Colombia inicia oficialmente este viernes 7 de agosto, en medio de una gran expectativa alrededor de cuánto cambiará la gestión del país sudamericano luego del periodo de Gustavo Petro, quien mantenía una línea política ubicada en las antípodas del discurso del mandatario entrante.

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