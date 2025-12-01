El presidente de Colombia, Gustavo Petro. y su abogado Dan Kovalik. (Foto: Composición)
Abogado de Petro asume defensa de la familia de pescador colombiano “asesinado” por EE.UU.
Abogado de Petro asume defensa de la familia de pescador colombiano "asesinado" por EE.UU.

Abogado de Petro asume defensa de la familia de pescador colombiano “asesinado” por EE.UU.

El presidente de Colombia, , anunció este lunes que su abogado asumió la defensa jurídica de la familia de Alejandro Carranza, un pescador de la ciudad de Santa Marta “víctima del asesinato estadounidense” en uno de los ataques de contra lanchas que supuestamente transportaban drogas en el mar Caribe.

Mi abogado Dan Kovalik ha iniciado la defensa judicial de la familia Carranza, víctima del asesinato estadounidense de Alejandro Carranza, el pescador samario muerto por misil disparado a su lancha en el Caribe y pobre de solidaridad”, escribió Petro en X.

El mandatario agregó que la agencia jurídica del Estado, cuya prioridad debe ser la defensa de las víctimas de la violencia en Colombia, debe convocar una comisión de abogados colombianos para investigar los crímenes en el mar Caribe”.

En otra publicación reiteró su acusación a Estados Unidos de llevar a cabo “un asesinato sistemático, que es un delito de lesa humanidad”, en los 20 ataques en el Caribe y en el Pacífico anunciados por la desde agosto, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, en los que han muerto más de 80 personas.

“Creo que así sea desplazándose en canoa como antaño, los pueblos del Caribe deben reunirse por zonas en asamblea para unirse y actuar”, señaló.

El Gobierno colombiano identificó a Carranza, un pescador “pobre” de la ciudad caribeña de Santa Marta, como una de las víctimas del bombardeo estadounidense del pasado 16 de septiembre.

En los últimos meses, Petro ha subido el tono frente a su homólogo estadounidense, , por las diferencias en política migratoria, la lucha antidrogas y el apoyo de Washington a Israel.

Las tensiones escalaron a finales de septiembre, cuando EE.UU. decidió revocarle el visado a Petro y retiró a Colombia —considerado el mayor productor mundial de cocaína— de la lista de países que en el último año cooperaron en la lucha contra el narcotráfico.

La Administración Trump también incluyó al presidente colombiano y a varios de sus allegados en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como ‘Lista Clinton’, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado 29 de noviembre que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada con el líder chavista Nicolás Maduro. (AFP)
Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

