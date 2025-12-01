Escucha la noticia
Abogado de Petro asume defensa de la familia de pescador colombiano “asesinado” por EE.UU.Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este lunes que su abogado asumió la defensa jurídica de la familia de Alejandro Carranza, un pescador de la ciudad de Santa Marta “víctima del asesinato estadounidense” en uno de los ataques de Washington contra lanchas que supuestamente transportaban drogas en el mar Caribe.
LEE: Trump discutirá los próximos pasos sobre Venezuela en reunión con asesores, según medios
“Mi abogado Dan Kovalik ha iniciado la defensa judicial de la familia Carranza, víctima del asesinato estadounidense de Alejandro Carranza, el pescador samario muerto por misil disparado a su lancha en el Caribe y pobre de solidaridad”, escribió Petro en X.
Newsletter Vuelta al Mundo
El mandatario agregó que “la agencia jurídica del Estado, cuya prioridad debe ser la defensa de las víctimas de la violencia en Colombia, debe convocar una comisión de abogados colombianos para investigar los crímenes en el mar Caribe”.
En otra publicación reiteró su acusación a Estados Unidos de llevar a cabo “un asesinato sistemático, que es un delito de lesa humanidad”, en los 20 ataques en el Caribe y en el Pacífico anunciados por la Casa Blanca desde agosto, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, en los que han muerto más de 80 personas.
“Creo que así sea desplazándose en canoa como antaño, los pueblos del Caribe deben reunirse por zonas en asamblea para unirse y actuar”, señaló.
El Gobierno colombiano identificó a Carranza, un pescador “pobre” de la ciudad caribeña de Santa Marta, como una de las víctimas del bombardeo estadounidense del pasado 16 de septiembre.
En los últimos meses, Petro ha subido el tono frente a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por las diferencias en política migratoria, la lucha antidrogas y el apoyo de Washington a Israel.
Las tensiones escalaron a finales de septiembre, cuando EE.UU. decidió revocarle el visado a Petro y retiró a Colombia —considerado el mayor productor mundial de cocaína— de la lista de países que en el último año cooperaron en la lucha contra el narcotráfico.
MÁS: Los estrategas detrás del cerco a Maduro en Venezuela: ¿Quiénes dirigen la ofensiva naval y diplomática de EE.UU. en el Caribe?
La Administración Trump también incluyó al presidente colombiano y a varios de sus allegados en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como ‘Lista Clinton’, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
TE PUEDE INTERESAR
- Macron tras reunirse con Zelensky: “Ucrania es la única que puede decidir sobre su territorio”
- El Papa pide en el Líbano que los migrantes que huyen de las guerras nunca sean rechazados
- Trece detenidos por el peor incendio en décadas en Hong Kong, que dejó 151 muertos
- “Kast tiene la primera opción”: por qué las encuestas y los expertos ven casi imposible una remontada de Jara en el balotaje de Chile
- Presidente israelí dice que solo tendrá en cuenta “el bien del Estado” para decidir si indulta a Benjamin Netanyahu
Contenido sugerido
Contenido GEC