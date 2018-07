Abogado de Nahir Galarza: "Este recién es el final del primer tiempo"

Argentina. "Ya sabíamos cuál iba a ser el fallo, no nos sorprendió. Pero estoy tranquilo que lo vamos a dar vuelta. Este es el final del primer tiempo y la mayoría de mis casos los gané en las apelaciones", analizó ante La Nación, Horacio Dargainz, abogado defensor de Nahir Galarza que fue condenada a 35 años de prisión por el asesinato de su novio, Fernando Pastorizzo.

El letrado detalló los pasos que seguirán tras la decisión del tribunal de primera instancia que condenó el martes pasado a la joven estudiante de abogacía. "Vamos a producir nuevas pruebas y consideramos clave que se haga una reconstrucción de la noche del crimen. Los peritos no pudieron determinar la posición del tirador y hubo contradicciones entre ellos", contó.

— Perpectiva —

"Desde el primer día le dije a Nahir y sus padres que no esperen nada de este tribunal porque no se iba a analizar desde la perspectiva de violencia de género. Eso ya modifica todo y generó una degradación de la imagen de ella", recordó el letrado y que contó que recibió decenas de llamadas de abogados y organizaciones feministas que apoyan a la joven que está detenida desde enero en la comisaría del Menor y la Mujer de esta ciudad.

Sobre la manifestación organizada en Buenos Aires para el martes próximo en favor de Galarza, el letrado dijo que estaba al tanto y que le parecía correcto porque es una forma de que se genere un debate.

Para Dargainz, el Tribunal fue por la "vía fácil" al descartar un posible caso de violencia de género y que es imposible que los magistrados pudieran analizar todas las pruebas en cinco días para dar un veredicto.

Para Horacio Dargainz, es necesario que se hagan nuevas pruebas y una reconstrucción de la noche del crimen. (Foto: La Nación, GDA/Marcelo Manera) GDA

— Vergüenza —

"Hubo cosas que me enteré durante la audiencia, cuando declaró Nahir. Hay cosas que ni a nosotros nos dijo por vergüenza. A pesar de que iba tres veces por día a verla. Ella desconfiaba de todo el mundo, pero ante el Tribunal largó todo y no puede ser que los jueces no lo analicen", dijo el letrado.

Además, aseguró: "No voy a parar hasta que se pruebe que hubo violencia de género aunque pase el resto de mi vida con esto. Está plasmado en todas las pruebas que era víctima de violencia de género, no puede ser que no lo quieran ver".

"No está todo dicho, tengo fe que lo vamos a dar vuelta al fallo. Ni muerto me voy a entregar. Sé que lo vamos a dar vuelta al fallo en esta instancia o fuera de Entre Ríos. Vamos a demostrar que las dudas son grandes y que sigue subsistiendo la posibilidad de que fue un accidente. Ella lo mató sin la intención de matarlo", cerró Dargainz.

— Sentencia —

Este martes, Nahir Galarza entró a la historia criminalística de Argentina como la mujer más joven condenada a cadena perpetua en el país austral.

El tribunal de Gualeguaychú la consideró autora del asesinato por dos disparos a quemarropa de su novio Fernando Pastorizzo, de 20 años, ocurrido el 29 de diciembre.

Al escuchar la sentencia unánime de los tres jueces del tribunal de Gualeguaychú, que de ser ratificada por instancias superiores implica al menos 35 años de prisión efectiva, allegados de Pastorizzo y cientos de vecinos que pasaron la noche en las inmediaciones de la sede judicial explotaron en vítores y aplausos.

La joven, quien fue reina del popular carnaval de Gualeguaychú, sostuvo que era víctima de la violencia de Pastorizzo, a quien no reconoció como pareja y con quien solo dijo haber mantenido algunos encuentros sexuales.

Pero amigos del joven declararon que en realidad la violenta era Galarza y Pastorizzo la víctima.

Fuente: La Nación, GDA/José María Costa/Agencias