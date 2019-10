Victoria Agüero, la vecina de Abril Caballé, la niña de 10 años que fue buscada desde el miércoles pasado hasta esta mañana, cuando apareció mojada y embarrada, fue detenida este mediodía por la policía de Argentina, acusada de sustracción de menores agravada.

La aprehensión de esta mujer se suma a la detención que se realizó anteriormente de su pareja, Emanuel Rivarola, quien, según confiaron a “La Nación” calificadas fuentes de la investigación, confesó que él y Victoria Agüero tuvieron cautiva a Abril desde su desaparición.

La fiscalía dispuso la detención de la pareja por sustracción de menores agravada, y fueron trasladados a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata. Abril, en tanto, está siendo contenida por psicólogos del Ministerio de Seguridad de la provincia. Mientras, peritos de la Policía Científica del área de Casos Especiales inspeccionaban la casa de los detenidos, el Ford Fairlane donde la niña dijo haber dormido y sus ropas.

Victoria Agüero, la vecina que fue detenida.

Abril, sorprendentemente, aseguró que estuvo en “una casa abandonada” cerca del río Sarandí, de acuerdo con el portal Infobae.

Victoria Agüero fue la vecina que declaró haber visto por última vez a Abril y había denunciado por maltrato a la madre de la niña desaparecida. La mujer había colaborado con la investigación pero recientemente, su pareja, Emanuel Rivarola, había sido detenido por contradicciones en su declaración.

Agüero había asegurado en su declaración que la menor se había separado de su madre el lunes y había permanecido en la casa de la pareja dos días. En declaraciones periodísticas, Agüero, que se desempeña como enfermera, había contado que Abril le dijo: “Me aterroriza estar con mi mamá”.

Infobae informó que tanto Agüero como Rivarola habían declarado que la menor apareció en su casa, que le dieron de comer, le ofrecieron la ducha para que se bañe y reportaron su aparición. Los psicólogos que analizaron a la menor creen que Abril fue manipulada por Agüero y que ese control sobre su mente existe desde hace tiempo.

La policía lleva detenida a Agüero por sustracción de menores.

La menor fue buscada intensamente en los últimos días, con rastrillajes de perros de Bomberos y otras fuerzas además de rastrillajes a pie y vuelos de drones. Además, se ofreció una recompensa de US$35.000 por información sobre su paradero.

De acuerdo con el portal Infobae, la mamá de Abril habló el lunes entre lágrimas que no tenía ninguna sospecha de lo que podía haber pasado con su hija. “No sé, no siento nada. Esta vez no lo sé”, señaló y recalcó que su hija es “muy preparada”. Cuando le dijeron si quería enviarle un mensaje a su hija respondió: “No creo que me esté escuchando, ni viendo. Ella sabe todo”.

“Estuvo en la playa con sus amigos y cuando se fueron a los 10 minutos volvió y me dijo ‘Me escapé de mi mamá con la excusa de buscar una muñeca’”, había contado Victoria Agüero a la prensa sobre lo que ocurrió el miércoles en el balneario El Pericón. “Nos quedamos ahí un ratito, cuando pasaron 20 minutos y nos fuimos a casa y asumimos que ella iba para la suya porque había pasado más tiempo del que ella tenía para estar afuera”.

Fuente: Con información de “La Nación” de Argentina, GDA