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Llamas y una densa columna de humo negro se elevan desde un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia que se estrelló durante el despegue. (Foto de Daniel Ortiz / AFP).
Llamas y una densa columna de humo negro se elevan desde un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia que se estrelló durante el despegue. (Foto de Daniel Ortiz / AFP).
/ DANIEL ORTIZ
Por Agencia AP

Manuel López acudió el martes al Hospital Militar Central de Bogotá en busca de su primo Antonio López, uno de los sobrevivientes del fatal accidente aéreo que dejó al menos 66 personas muertas pertenecientes a las fuerzas militares colombianas.

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