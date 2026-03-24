Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Integrantes de las Fuerzas Militares de Colombia, rescatistas y voluntarios realizan labores de rescate en Puerto Leguizamo tras el accidente de un avión militar Hércules. (EFE/ Miputumayo.com.co).
Integrantes de las Fuerzas Militares de Colombia, rescatistas y voluntarios realizan labores de rescate en Puerto Leguizamo tras el accidente de un avión militar Hércules. (EFE/ Miputumayo.com.co).
/ MiPutumayo.com.co
Por Agencia EFE

El accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ocurrido el lunes en la localidad amazónica de Puerto Leguízamo, dejó 69 muertos y 57 heridos, según el balance hecho este martes por el Comando de las Fuerzas Militares al dar por concluidas las tareas de búsqueda y rescate.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.