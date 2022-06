Este viernes se conoció una nueva pista sobre la desaparición de la psicóloga Adriana Pinzón, luego que se conocieran varios audios en donde el dueño del concesionario en el que las autoridades encontraron la camioneta de la mujer, confirmará que la mujer nunca estuvo en su negocio.

Inicialmente, Jonathan Torres, principal sospechoso del caso, dijo que él había acompañado a la mujer a una compra venta en Chía para intentar vender el vehículo.

“Sí estuvo con ella en su apartamento. No lo niega. Dice que eso pasó a la 1 de la tarde. Que de ahí salieron juntos para el sector de Tres Esquinas a vender el carro. Que él se quedó ahí y ella, Adriana, cogió un Uber y que luego de eso no volvió a aparecer”, señaló días atrás el abogado de Torres.

No obstante, CityNoticias reveló unos audios en donde el dueño del establecimiento comercial -quien no reveló su nombre- afirma que la mujer nunca pisó el concesionario, confirmando la versión de la Fiscalía.

”En realidad no vimos a la señora nunca. Jonathan llegó sobre las 9:15 de la mañana y veo que ella desapareció a las 6 de la mañana, según la información que entregan en las noticias”, dijo.

🚨Los audios que desvirtúan la versión de Jóhnatan Torres tras la desaparición de Adriana Pinzón. #CityNoticias El sindicado intercambió mensajes con el propietario de un concesionario, al que le habría vendido el carro de la víctima, un día después de su muerte. pic.twitter.com/EEXBpF8blk — Canal Citytv (@Citytv) June 18, 2022

El comerciante aseguró que ese día no se pudo concretar el negocio porque faltaban varios documentos. “Yo había hecho una negociación en la cual entregaba un carro a un valor menor y tenía que dar un excedente. Habían quedado de traerme el levantamiento de prenda y los traspasos firmados”, aseguró.

El hombre dice que durante el trámite hubo varias inconsistencias y que por ese motivo desistió del negocio.

”Al otro día Jonathan me trajo los traspasos firmados por la señora. (...) Pero en realidad no los firmó la señora porque tenían fecha del 10 de junio y ahí me di cuenta que eran falsos”, agregó.