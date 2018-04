Brasilia. El ex candidato presidencial de Brasil y actual senador Aécio Neves será juzgado por la Corte Suprema, que aceptó este martes una denuncia por corrupción y tentativa de obstruir la justicia.



El caso sumerge al Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB, centro-derecha), en el cieno del escándalo de sobornos multimillonarios y corrupción en la política desvendados por la Operación Lava Jato.



Neves, de 58 años, disputó las elecciones del 2014 y perdió en segunda vuelta por un estrecho margen frente a Dilma Rousseff (2011-2016), del Partido de los Trabajadores (PT).



La fiscalía general lo acusó de "solicitar 2 millones de reales (unos 588.000 dólares al cambio actual) al empresario Joesley Batista, ofreciendo como contrapartida actuación legislativa en favor del grupo J&F", propiedad de la familia Batista, y también de utilizar su cargo de senador para intentar obstruir las investigaciones contra él mismo y sus correligionarios.



Este martes, los cinco jueces de uno de los grupos en que se divide el Supremo Tribunal Federal (STF) aceptaron por unanimidad los cargos de corrupción y apenas uno de ellos rechazó las acusaciones sobre tentativa de obstruir la justicia, pero acabó vencido por cuatro votos a uno.



"No cometí ningún delito. Mi prioridad será presentar a la justicia todos los hechos que demuestren la absoluta corrección de mis actos y de mis familiares", afirmó Neves en una nota oficial poco después del veredicto.



Junto con Neves fueron denunciados su hermana y su primo.



"La verdad ha de prevalecer", defendió.



Nieto de presidente, ex diputado, ex gobernador del estado de Minas Gerais (sudeste), Neves fue durante muchos años la cara de la oposición a los gobiernos de izquierda del PT, especialmente en la época en que estuvo a punto de convertirse en presidente de Brasil, en la campaña del 2014.



Pero tras el escándalo desatado por la delación de los ejecutivos de JBS en el 2017, que dieron base a dos denuncias penales contra el presidente Michel Temer, Neves fue apartado de la presidencia del PSDB y hasta temporalmente suspendido de su cargo de senador.



A seis meses de unas elecciones que se anticipan como las más inciertas desde el regreso de la democracia en 1985, Neves quedó relegado a un segundo plano.



El precandidato de su partido, el exgobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, tampoco consigue traccionar apoyo y el PSDB del expresidente Fernando Henrique Cardoso se debate junto a muchas otras agrupaciones que no llegan al 10% de intención de voto.



Aliado clave durante la primera fase del gobierno de Temer, el partido de Neves fue uno de los promotores del impeachment de Rousseff en 2016, cumbre de una crisis política que volvió a calentarse diez días atrás con la detención del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), favorito en las encuestas y condenado a más de 12 años de cárcel por corrupción.



Fuente: AFP