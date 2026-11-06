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Resumen

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Un Boeing 737 MAX 8 de Aerolíneas Argentinas después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery de Buenos Aires el 28 de diciembre de 2023. (Foto de LUIS ROBAYO / AFP).
Un Boeing 737 MAX 8 de Aerolíneas Argentinas después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery de Buenos Aires el 28 de diciembre de 2023. (Foto de LUIS ROBAYO / AFP).
/ LUIS ROBAYO
Por Agencia EFE

Aerolíneas Argentina operará un total de cinco vuelos para trasladar a León XIV y su comitiva durante parte del viaje apostólico del papa a Uruguay, Argentina y Perú, informó este viernes la compañía aérea estatal.

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