icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un avión MV-22B Osprey de los Marines estadounidenses aterriza en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, el 23 de mayo de 2026, durante un simulacro de evacuación aérea. (Federico PARRA / AFP)
Un avión MV-22B Osprey de los Marines estadounidenses aterriza en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, el 23 de mayo de 2026, durante un simulacro de evacuación aérea. (Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

Dos aeronaves MV-22B Osprey de los Marines de Estados Unidos, distintivos por sus dos grandes rotores basculantes, llegaron a Ecuador y uno de ellos participó este lunes en un operativo realizado en la Amazonía, donde los militares ecuatorianos están desmantelando campamentos supuestamente pertenecientes a los Comandos de la Frontera, grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.