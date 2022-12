‘Nunca es tarde’ es uno de los lemas vitales más repetidos pero que cuestan más de aplicar. Cuando llegas a cierta edad da pereza o faltan fuerzas para empezar algo de nuevo. Este no es el caso de Aida Fuentes, una vecina de Santiago de Chile, quien a sus 56 años se atrevió a rendir el examen de admisión universitaria que le permite a los estudiantes chilenos elegir las carreras que van a cursar. Esta es su singular historia que se ha vuelto viral en las redes sociales.

La mujer que se hizo viral apareció en el programa Contigo en la Mañana, de Chilevisión, y contó que era la primera vez que rendía la Prueba de Admisión a la Educación Superior (PAES) para el año 2023. Este examen corresponde al nuevo test que reemplazará a la Prueba de Transición (PDT) rendida durante los años 2021 y 2022 y que vino a dejar atrás a la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

¿Cómo se preparó?

Aida se preparó con profesores y reveló que no estaba nerviosa por el resultado. “Quiero ser inspectora de colegio y asistente de aula (…) El año pasado lo hice online y este año terminé cuarto medio. Me gradué súper bien”, relató.

Su pilar fundamental fue su familia, quienes la animaron a estudiar y a seguir sus sueños. “Mi esposo y mis hijos. Mis nietos sobre todo, porque tengo una competencia con uno que está rindiendo ahora la PAES”, contó. “El apoyo de los hijos, de los nietos, es lo más importante que te puede pasar a ti, a una persona”, agregó.

Rindió el examen junto con uno de sus nietos

Y es que Aida rindió el examen junto con uno de sus nietos, algo que para ella significa mucho. Además, contó que su familia la llenó de mensajes de apoyo antes de rendir de la difícil prueba.

“Es súper entretenido. Experiencia nueva (…) No me preparé tanto, no necesito tanto puntaje (…) Soy buena para leer y todo”, dijo la mujer.

Cuando se decidió a terminar la escuela secundaria, no quiso parar. Fue así que a punta de esfuerzo logró postular al examen de admisión. “Hay que darle no más, con todo, hasta que Dios diga”, dijo.

Ahora Aida espera poder reunirse en persona con los compañeros con los que estudió la escuela secundaria vía remota. “Nos graduamos juntos. Y nos falta lo principal, que es la cena juntos”, indicó.