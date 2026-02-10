Escuchar
La senadora indígena Aida Quilcué, hablando durante una protesta en Bogotá, Colombia, el 27 de agosto de 2024. (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)
Mauricio Dueñas Castañeda
Por Agencia EFE

La guardia indígena del departamento colombiano del Cauca (suroeste) encontró con vida a la senadora indígena Aída Quilcué y a miembros de su esquema de seguridad, horas después de que su equipo denunciara que había sido secuestrada, confirmaron este martes fuentes oficiales.

Latinoamérica

Encuentran con vida a senadora indígena colombiana Aída Quilcué tras denuncia de secuestro

