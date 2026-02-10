Encuentran con vida a senadora indígena colombiana Aída Quilcué tras denuncia de secuestro

La guardia indígena del departamento colombiano del Cauca (suroeste) encontró con vida a la senadora indígena Aída Quilcué y a miembros de su esquema de seguridad, horas después de que su equipo denunciara que había sido secuestrada, confirmaron este martes fuentes oficiales.

“La guardia indígena informa que ya encontraron a nuestra senadora Aída Quilcué y sus escoltas. Todos están bien. Nuestra Fuerza Pública avanza a la zona. Una vez se tenga mayor información será comunicada”, expresó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en X.

El Ejército reveló imágenes de la senadora Aída Quilcué, quien había sido reportada como desaparecida en el departamento del Cauca, en extrañas circunstancias. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/zUTSJ1BWJB — Revista Semana (@RevistaSemana) February 10, 2026

El vehículo en el que se movilizaba Quilcué, que hace parte de la coalición oficialista Pacto Histórico, fue interceptado por desconocidos a las 13:30 hora local (18:30 GMT) en el páramo de Totoró, en el Cauca, zona donde son particularmente fuertes las disidencias de las FARC, según denunció el presidente Gustavo Petro.

La guardia indígena es un cuerpo civil conformado por integrantes de comunidades indígenas que, sin armas, cumple labores de protección y control en sus territorios colectivos.

En una reciente entrevista con EFE, Quilcué, que hace parte del pueblo indígena nasa, aseguró que su trayectoria está marcada por una lucha histórica y milenaria por la defensa del territorio, la vida y los derechos colectivos.

Quilcué afirma haber recibido múltiples amenazas a lo largo de su vida, incluyendo mensajes intimidatorios, atentados e incluso el asesinato de su esposo en 2008.

Incluso el 29 de octubre de 2022, Quilcué salió ilesa de un atentado luego de que su vehículo fuera atacado a tiros cuando se movilizaba por una vía rural del Cauca.

Posteriormente, el 20 de mayo de 2023, denunció un nuevo hecho de intimidación cuando hombres armados merodearon e intentaron ingresar a su vivienda también en una zona rural de Popayán, la capital departamental.

Rechazo frente a lo ocurrido

“Rechazo con total firmeza el secuestro de la senadora Aida Quilcué y de su esquema de seguridad en el Cauca”, escribió en X la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, en X.

La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del partido derechista Centro Democrático, quien ha tenido diferencias ideológicas con las organizaciones indígenas del Cauca, exigió en X al Gobierno “dar con su paradero, y a sus captores su liberación inmediata”.

Entre tanto, el candidato presidencial Sergio Fajardo, quien fue alcalde de Medellín entre 2004 y 2008, condenó el rapto de la senadora y lo calificó como un hecho “inaceptable”, manifestando que “cuando la vida de una líder política está en riesgo, toda la democracia está en riesgo”.

Por su parte, el senador izquierdista Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, se solidarizó con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), organización a la que pertenece Quilcué, y exigió que su compañera de bancada “sea encontrada pronto, sana y salva”.

