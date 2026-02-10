Senadora colombiana Aída Quilcué relata que fue retenida por hombres armados que no se identificaron

La senadora indígena colombiana Aída Quilcué, quien estuvo retenida durante varias horas en una zona rural del convulso departamento del Cauca (suroeste), aseguró este martes que sus captores eran hombres “fuertemente armados” que no se identificaron.

“ No se identificaron, pero sé que era un grupo armado, fuertemente armado. Desafortunadamente nos cogieron en un sitio bastante solo. Nos llevaron, pero ya estamos a salvo ”, expresó a periodistas la congresista, que hace parte de la comunidad indígena nasa, tras ser dejada en libertad.

El vehículo en el que se movilizaba Quilcué, que hace parte de la coalición oficialista Pacto Histórico, fue interceptado por desconocidos a las 13:30 hora local (18:30 GMT) en el páramo de Totoró, en el Cauca, zona donde son particularmente fuertes las disidencias de las FARC.

La guardia indígena del Cauca -un cuerpo civil conformado por integrantes de comunidades indígenas que, sin armas, cumple labores de protección y control en sus territorios colectivos- encontró esta tarde con vida a la senadora y a miembros de su esquema de seguridad.

“Yo viajaba desde (el municipio de) La Plata, (en el departamento del) Huila, hacia Popayán (capital del Cauca) y en un sitio, llegando al páramo, salieron unos hombres armados, nos bajaron de la camioneta y luego nos condujeron hacia un sitio desconocido”, expresó Quilcué sobre lo que vivió.

En una reciente entrevista con EFE, la senadora aseguró que su trayectoria está marcada por una lucha histórica y milenaria por la defensa del territorio, la vida y los derechos colectivos.

Quilcué afirma haber recibido múltiples amenazas a lo largo de su vida, incluyendo mensajes intimidatorios, atentados e incluso el asesinato de su esposo en 2008.

Incluso el 29 de octubre de 2022 salió ilesa de un atentado luego de que su vehículo fuera atacado a tiros cuando se movilizaba por una vía rural del Cauca.

Posteriormente, el 20 de mayo de 2023, denunció un nuevo hecho de intimidación cuando hombres armados merodearon e intentaron ingresar a su vivienda también en una zona rural de Popayán, la capital departamental.

