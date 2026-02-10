Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Aida Marina Quilcué Viva nació el 2 de febrero de 1973 en Páez, Cauca. Es senadora por la circunscripción especial indígena por el partido MAIS. Foto: Senado de Colombia
Aida Marina Quilcué Viva nació el 2 de febrero de 1973 en Páez, Cauca. Es senadora por la circunscripción especial indígena por el partido MAIS. Foto: Senado de Colombia
Por Agencia AFP

La senadora indígena Aída Quilcué fue secuestrada el martes en una zona guerrillera del suroeste de Colombia en medio de un repunte de violencia política en plena época electoral, informó el presidente Gustavo Petro.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Presidente de Colombia Gustavo Petro asegura que escapó de un intento de asesinato
Latinoamérica

Presidente de Colombia Gustavo Petro asegura que escapó de un intento de asesinato

Senadora de Colombia Aída Quilcué fue secuestrada en una zona guerrillera
Latinoamérica

Senadora de Colombia Aída Quilcué fue secuestrada en una zona guerrillera

Ecuador: detienen al alcalde de Guayaquil en investigaciones de presunta delincuencia organizada
Latinoamérica

Ecuador: detienen al alcalde de Guayaquil en investigaciones de presunta delincuencia organizada

Chile: policía arrestó a 34 presuntos miembros de la banda criminal peruana Los Pulpos en el 2026
Latinoamérica

Chile: policía arrestó a 34 presuntos miembros de la banda criminal peruana Los Pulpos en el 2026