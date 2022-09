Este martes, un juez condenó a la influencer Aida Victoria Merlano a siete años y medio de casa por cárcel y emitió una orden de captura en su contra por haber participado en la fuga de su mamá, la excongresista colombiana Aida Merlano Rebolledo.

Los 90 meses de casa por cárcel de la sentencia se deben a los delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos, de los cuales fue absuelto Javier Guillermo Cely, odontólogo que estaba vinculado al caso.

MIRA ACÁ LA TRANSMISIÓN EN VIVO:

La audiencia de este martes comenzó a las 2:05 de la tarde, y contó con la participación del representante del Ministerio Público, el fiscal que lleva el caso, el abogado Miguel Ángel del Río y su clienta Aida Victoria Merlano.

Una vez instalada la audiencia, a las 2:09 de la tarde, el juzgado 20 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá empezó a leer la sentencia, en la que recorrió el motivo por el cual la excongresista se encontraba en el consultorio odontológico, y describiendo uno por uno quiénes estaban allí.

“(Aida Victoria y su hermano) habrían ingresado materiales para que su madre materializara la fuga”, sentenció el juez, añadiendo que los elementos iban en un maletín negro que el hermano de la condenada dejó en el baño del consultorio, bolso que después cogió su mamá.

Posterior a ello subrayó cuál fue el recorrido del trámite judicial que se abrió desde el 5 de octubre de 2019 en contra de los procesados. Desde ese momento, hasta el 6 de septiembre de este año hubo alegatos y un sentido de fallo condenatorio en contra de la influencer.

En las alegaciones, el juez contó que, la Fiscalía argumentó que la fuga no fue un acto planeado individualmente, puesto que hubo participación de los hijos de la excongresista, así lo evidencia, según el ente, el bolso que llevaba el maletín negro.

Asimismo, manifestó que el fiscal solicitó que se le impusiera al odontólogo el delito de favorecimiento de fuga, pero no el de uso de un menor para cometer el delito. Finalmente, el juez decidió absolver por los dos cargos a Cely.

Por su parte, relató que la Procuraduría acreditó que no se demostró que el odontólogo no participó en el plan, mientras que su defensa, liderada por el abogado Sergio Ramírez, ratificó que la Fiscalía no halló pruebas suficientes que demuestren que Cely se alió con la excongresista y sus hijos.

Siguiendo la lectura del fallo, el juez aseguró que en los alegatos, el abogado Miguel Ángel del Río sostuvo que el ente acusador no pudo acreditar de buena forma los delitos por los cuales fue procesada su cliente.

Terminado ello, el jefe del despacho subrayó cuáles eran las consideraciones que tuvo para emitir una condena, aunque primero resaltó que se tuvieron en cuenta durante todo el proceso solo los elementos valorados en el juicio, por ende no tuvo en cuenta los videos grabados en el consultorio, pues eran violatorios a la intimidad. Asimismo, aseguró nuevamente el sentido de fallo absolutorio contra el odontólogo.

Después pasó a referirse a la situación de Aida Victoria, de quien dijo que el uso de la soga y el uso de guantes por parte de su mamá, se dio después de que fueron adquiridos con mucho tiempo de antelación. “En esa medida, lo que se advertía era un acuerdo de coautoría”, leyó el juez.

En ese sentido es que considera que es demostrativo que Aida Victoria fue coautora y no cómplice de su mamá, pues “diferente es si el objeto de reproche hubiera consistido en haber distraído la atención de la guardiana para favorecer la fuga”, detalló el despacho.

Con el recuento de cómo fueron los alegatos finales, el juez dictó el puntazo final contra Aida Victoria Merlano, leyendo los siete años y medio que tendrá que pagar en detención domiciliaria, tiempo por el cual también quedó inhabilitada para ocupar cargos públicos.

Ante ello, la Fiscalía apeló, así como lo hizo la Procuraduría, la cual sustentó que no estaba de acuerdo con que se impusiera el delito de uso de menores. El abogado Del Río, por su parte, también apeló y quedó en hacer el respectivo trámite en los cinco días siguientes.

¿Qué dice Aida Victoria?

La condenada manifestó en las últimas horas que estaría dispuesta a alistar su maleta para presentarse ante las autoridades si así lo dispone la justicia, pues la audiencia de esta tarde también definirá si se emite una orden de captura en su contra o si se espera a la decisión de segunda instancia.

Así lo contó en una transmisión por Internet, en la que la condenada detalló que “pueden pasar dos cosas: me permiten esperar el fallo de segunda instancia en libertad o me privan de la libertad”.

En el juicio, el juez de conocimiento que lleva el caso sentenció que Aida Victoria no solo sabía que su mamá iba a escapársele al Inpec, sino que también ayudó a labrar el plan haciendo uso de su hermano, para entonces menor de edad.

La expectativa que tiene Aida Victoria es que tras la lectura del sentido de fallo, la defensa de la procesada, en cabeza de Del Río, presentó un recurso de apelación, lo cual le permitiría seguir libre mientras se toma la decisión en el Tribunal Superior de Bogotá.