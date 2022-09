Ayudar a su mamá le saldrá caro. Aida Victoria Merlano, hija de la exparlamentaria venezolana Aida Merlano Rebolledo, fue condenada en Colombia a 7 años y medio de prisión domiciliaria por ser cómplice en la fuga su madre.

Según “El Tiempo”, también la sentenciaron por el “uso de menores para la comisión delitos”.

Así lo dictó el Juzgado 20 Penal del Circuito ubicado en Bogotá. En el informe, se leyó que ella y su hermano entregaron materiales dentro de un maletín negro para que la congresista huyera mientras se atendía con un odontólogo.

Sin embargo, la sentencia no es firme y se esperan apelaciones. Falta, además, que el Tribunal Administrativo de Bogotá ratifique el fallo.

¿Quién es Aida Victoria?

Es una de las influencers colombianas más importantes. Según Mag, su popularidad se la debe al escándalo de su madre, quien fue “Representante a la Cámara por el partido Conservador para el período legislativo 2014-2018″ en Venezuela.

Hoy por hoy, suma más de 3.6 millones de seguidores en Instagram, lo que para algunos es sinónimo de riqueza. Ella, sin embargo, ha descartado la posibilidad de haberse vuelto millonaria por los contratos de publicidad: “Uno se siente millonario, hasta que recuerda lo que tiene que pagar en impuestos”.

Su nombre real es Caroline, pero “un evento importante en su vida” la hizo cambiarlo.

Ella ha contado: “Mi mamá me dijo un día por teléfono: ‘Hija, si a ti te da pena que te relacionen conmigo, no hables de mí, no digas que me conoces’”.

En respuesta, fue a los registros nacionales y luego le contestó: “Primero, me siento muy orgullosa de que seas mi mamá. Yo seré Aida Victoria Merlano, Aida la victoriosa. Ese es el significado de mi nombre que tanto amo”.

¿En dónde cumpliría la condena?

Su casa, tal como lo recoge “Semana”, es lujosa y se ubica en El Golf de Barranquilla. El comedor, por ejemplo, tiene una capacidad para ocho personas, “con una mesa en mármol y está iluminado por una lámpara moderna. En la sala hay un cuadro que le da vida al espacio, un sofá en forma de L y decorados con varios cojines de colores que resaltan”. Será, pues, una cárcel de oro.