Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un grupo de trabajadores de la empresa Aires del Sur, dedicada a la producción de aires acondicionados y situada en Tierra del Fuego, Argentina, en la toma de una fábrica, el 23 de febrero de 2026.
Por Agencia EFE

Trabajadores de la empresa Aires del Sur, dedicada a la producción de aires acondicionados y situada en Tierra del Fuego, la provincia más austral de Argentina, tomaron este lunes la planta industrial en reclamo por salarios atrasados por la firma, según confirmó a EFE el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande, Oscar Martínez.

