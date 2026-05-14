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La situación se ha deteriorado de forma constante durante los últimos dos años. La violencia desde el fin de semana ha desplazado a unas 5.300 personas.. Foto: Clarens SIFFROY / AFP
La situación se ha deteriorado de forma constante durante los últimos dos años. La violencia desde el fin de semana ha desplazado a unas 5.300 personas.. Foto: Clarens SIFFROY / AFP
/ CLARENS SIFFROY
Por Agencia AFP

Al menos 78 muertos, entre ellos 10 civiles, dejan desde el sábado los enfrentamientos entre bandas en las afueras de la capital de Haití, Puerto Príncipe, según un balance provisional suministrado a la AFP por la Oficina de las Naciones Unidas en Haití (Binuh).

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