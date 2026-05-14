Al menos 78 muertos, entre ellos 10 civiles, dejan desde el sábado los enfrentamientos entre bandas en las afueras de la capital de Haití, Puerto Príncipe, según un balance provisional suministrado a la AFP por la Oficina de las Naciones Unidas en Haití (Binuh).
Al menos 78 muertos, entre ellos 10 civiles, dejan desde el sábado los enfrentamientos entre bandas en las afueras de la capital de Haití, Puerto Príncipe, según un balance provisional suministrado a la AFP por la Oficina de las Naciones Unidas en Haití (Binuh).
“Los enfrentamientos armados entre varios grupos en los municipios de Cité Soleil y Croix-des-Bouquets han dejado al menos 78 muertos y 66 heridos desde el 9 de mayo”, indicó el organismo.
Diez de los fallecidos eran “miembros de la población”, incluidas cinco mujeres, agregó.
Haití, el país más pobre del Caribe, ha sido devastado por la violencia de las pandillas.
La situación se ha deteriorado de forma constante durante los últimos dos años.
La violencia desde el fin de semana ha desplazado a unas 5.300 personas.
Una nueva fuerza multinacional de lucha contra las pandillas se está desplegando en Haití para sustituir a la Misión Multinacional de Apoyo a la Policía Haitiana, que carece de equipamiento y fondos suficientes.
Pero hasta ahora solo ha llegado a Puerto Príncipe un contingente de 400 soldados chadianos.
La nueva fuerza anunció el jueves la llegada de su comandante, el general mongol Erdenebat Batsuuri.