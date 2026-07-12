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Aficionados de Argentina celebran este sábado, tras la clasificación de su selección a semifinales del Mundial de la FIFA 2026 en Buenos Aires. Foto: EFE/Adan González
Aficionados de Argentina celebran este sábado, tras la clasificación de su selección a semifinales del Mundial de la FIFA 2026 en Buenos Aires. Foto: EFE/Adan González
Por Agencia EFE

Al menos dos personas murieron en Argentina entre la noche del sábado y el comienzo del domingo en el contexto del partido que la selección de Lionel Messi ganó por 3-1 ante Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026, mientras otras personas debieron ser atendidas por los servicios de emergencia.

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