El expresidente de Argentina Alberto Fernández (2019-2023) no viajará a Venezuela, donde iba a actuar como observador internacional en los comicios que se celebrarán el próximo domingo, tras denunciar este miércoles que el Gobierno de Nicolás Maduro le pidió no hacerlo.

“En el día de ayer, el Gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendada por el Consejo Nacional Electoral”, publicó el exmandatario peronista en su cuenta oficial de la red social X.

Según la explicación de Fernández, el Ejecutivo venezolano consideró que unas declaraciones efectuadas por él en una emisora argentina “causaban molestias y generaban dudas” sobre su “imparcialidad” y que su coincidencia con las afirmaciones del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, “generaba una suerte de desestabilización del proceso electoral”.

En dicha entrevista, el político peronista pidió “respetar el proceso democrático” en Venezuela y señaló que si Maduro perdía las elecciones, en las que busca su tercer sexenio consecutivo, “lo que tiene que hacer es aceptar”.