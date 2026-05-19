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El senador colombiano Alexander López gesticula durante un mitin de campaña del candidato presidencial Iván Cepeda del partido Pacto Histórico en Popayán, Colombia, el 19 de mayo de 2026. (Francisco Calderon / AFP)
El senador colombiano Alexander López gesticula durante un mitin de campaña del candidato presidencial Iván Cepeda del partido Pacto Histórico en Popayán, Colombia, el 19 de mayo de 2026. (Francisco Calderon / AFP)
/ FRANCISCO CALDERON
Por Agencia AFP

El vehículo de un senador de Colombia fue atacado a tiros este martes por rebeldes de la extinta guerrilla de las FARC en una conflictiva región del suroeste del país.

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