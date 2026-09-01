El influyente juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes quedó este martes bajo presión tras la publicación de mensajes que le envió un banquero preso bajo sospecha de una vasta trama de corrupción, en los días previos a su detención.

Las revelaciones ocurren a pocas semanas de las elecciones del 4 de octubre, en las que se enfrentarán el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022).

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Daniel Vorcaro era el dueño del Banco Master, que colapsó dejando deudas por más de 7.000 millones de dólares a cientos de miles de inversores, en uno de los mayores escándalos financieros de la historia de Brasil.

Moraes es una de las figuras más poderosas del Supremo Tribunal Federal. Condujo el histórico juicio por golpismo contra Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión.

Un informe de la Policía Federal al que tuvo acceso la AFP el martes reproduce mensajes de WhatsApp en los que el banquero le pide ayuda a Moraes con el aparente objetivo de frenar la investigación que terminó en su arresto en noviembre pasado.

Los mensajes muestran a Vorcaro preguntando a Moraes, días antes de su detención, si debía salir del país: “¿Crees que ya el lunes tengo que estar afuera?”, le escribió el 15 de noviembre.

Las respuestas de Moraes no se muestran en el informe de la policía.

La investigación revela además que el magistrado manipuló personalmente el borrador de un contrato entre el Banco Master y el estudio jurídico de su esposa, Viviane Barci de Moraes, por 130 millones de reales (unos 24 millones de dólares), que se firmó en febrero de 2024.

La firma de Barci admitió que consultó a Moraes, en su condición de esposo de la socia directora, para asegurarse de que no hubiera eventuales impedimentos legales para la contratación debido a su cargo de magistrado.

La AFP pidió a la corte suprema comentarios de Moraes pero no obtuvo respuesta de inmediato.

El juez del tribunal supremo André Mendonça, a cargo del caso del Banco Master, solicitó a la Fiscalía General que se pronuncie sobre las nuevas revelaciones en un plazo de cinco días.

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También solicitó al presidente de la corte suprema que el contenido del informe policial sea examinado en sesión plenaria, “de manera pública y transparente”.

De ambos bandos

El senador Flávio Bolsonaro dijo el martes que las revelaciones son “acusaciones graves”, e instó a Moraes “a dar explicaciones”.

“De confirmarse, el ministro Alexandre Moraes no está en condiciones de seguir en la Suprema Corte”, dijo a periodistas en el Congreso.

La Policía Federal investiga también el financiamiento de “Dark Horse”, una película sobre Jair Bolsonaro que aún no se ha estrenado.

Flávio Bolsonaro reconoció que había pedido dinero a Vorcaro para producir el filme.

Según las revelaciones del sitio Intercept Brasil, el banquero se había comprometido a aportar unos 24 millones de dólares, aunque finalmente habría transferido solo la mitad.

Destapado el año pasado, el escándalo del Master ha golpeado a dirigentes de los principales bandos políticos en Brasil.

En junio, la policía comenzó a investigar al influyente senador oficialista Jaques Wagner por sospechas de beneficios económicos vinculados a la defensa de los intereses del banco en el Congreso.

La investigación llevó a la renuncia de Wagner a la jefatura del bloque de gobierno en el Senado.

Lula reconoció haberse reunido fuera de agenda con Vorcaro en 2024, cuando ya se conocían los problemas de liquidez de Master.

El mandatario aseguró que la investigación iría “hasta las últimas consecuencias”.

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