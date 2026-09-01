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El magistrado Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal (TSF) de Brasil, observa durante una sesión de la Primera Sala, en Brasilia, el 16 de junio de 2026. (Sergio Lima / AFP)
El magistrado Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal (TSF) de Brasil, observa durante una sesión de la Primera Sala, en Brasilia, el 16 de junio de 2026. (Sergio Lima / AFP)
/ SERGIO LIMA
Por Agencia AFP

El influyente juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes quedó este martes bajo presión tras la publicación de mensajes que le envió un banquero preso bajo sospecha de una vasta trama de corrupción, en los días previos a su detención.

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