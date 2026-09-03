El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, le pidió este jueves al Supremo Tribunal Federal que garantice la integridad de las investigaciones sobre un millonario fraude bancario, que generó un escándalo de corrupción que salpicó a un miembro de la máxima corte.

“Ante la gravedad del momento, el pueblo brasileño espera que el presidente de la Suprema Corte y la Fiscalía lideren un proceso que garantice la integridad y la confianza en las investigaciones”, afirmó el jefe de Estado en un inusual vídeo que publicó en sus redes sociales.

El líder progresista, que hasta ahora no se había pronunciado sobre la grave crisis en la máxima corte, lo hizo justo después de que uno de sus magistrados lanzara duros ataques contra un colega que lo investiga por supuesta corrupción.

El magistrado Alexandre De Moraes, protagonista de un escándalo luego de que se divulgaran comprometedores mensajes que recibió del banquero encarcelado Daniel Vorcaro, pidió este jueves la apertura de una investigación contra el magistrado André Mendonça, precisamente el juez que investiga el escándalo por el millonario fraude del Banco Master.

De Moraes, que se hizo famoso como el juez que condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por golpismo, envió una petición a la presidencia de la Corte Suprema para que se abra una investigación contra Mendonça, que divulgó los mensajes enviados por el banquero encarcelado a diferentes autoridades.

En una aparente represalia por esa divulgación, De Moraes acusó a su colega de falta de probidad administrativa, abuso de autoridad y crimen de responsabilidad.

En su mensaje Lula afirmó que el escándalo del Banco Master es el mayor robo en la historia de Brasil y que perjudicó a miles de personas.

“El banquero, líder de la organización, tiene relaciones con mucha gente poderosa”, afirmó Lula en relación a Vorcaro al citar las “sospechas de políticos y agentes públicos involucrados” con el fraude.

“Es fundamental que se investigue a todo el mundo, sin que se blinde a nadie, duela a quien le duela. El pueblo brasileño tiene el derecho a saber la verdad”, afirmó el presidente, que aspira a la reelección en las presidenciales de octubre próximo.

Lula agregó que, en su calidad de presidente de la República, considera que, para garantizar que las instituciones sean respetadas, es necesario actuar con firmeza y transparencia.

“La democracia necesita de instituciones fuertes y respetadas. Quedó claro que nuestros sistemas político y judicial necesitan de reformas profundas”, agregó el gobernante en referencia a la grave crisis enfrentada por la máxima corte.

El presidente del Supremo, Edson Fachin, anunció el miércoles que analizará los indicios de corrupción contra De Moraes por considerar que “los elementos fácticos” son “graves”.

Si el presidente del Supremo autoriza el avance del proceso contra el miembro de la corte, las acusaciones serán analizadas por el pleno del Tribunal, que es el único órgano que puede autorizar la apertura de una investigación de un juez de la alta corte.

La crisis en el tribunal se desató el martes, cuando Mendonça autorizó la divulgación de una investigación de la Policía Federal sobre los mensajes enviados por el antiguo dueño del Banco Master a un teléfono que, según los investigadores, pertenece a De Moraes.

Entre esos mensajes, Vorcaro pidió la “protección” del fiscal general, Paulo Gonet, y del director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y hasta le llegó a consultar, días antes de ser detenido, si debía abandonar el país.

La Policía también asegura que De Moraes editó un contrato de prestación de servicios de 131 millones de reales (25,5 millones de dólares / 22 millones de euros) entre el bufete de su esposa, Viviane Barci de Moraes, y el Master.

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