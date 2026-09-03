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Resumen

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pronuncia un discurso en el Palacio de Planalto en Brasilia, el 3 de septiembre de 2026. (Evaristo Sa / AFP)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pronuncia un discurso en el Palacio de Planalto en Brasilia, el 3 de septiembre de 2026. (Evaristo Sa / AFP)
/ EVARISTO SA
Por Agencia EFE

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, le pidió este jueves al Supremo Tribunal Federal que garantice la integridad de las investigaciones sobre un millonario fraude bancario, que generó un escándalo de corrupción que salpicó a un miembro de la máxima corte.

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