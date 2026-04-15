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El exjefe de la inteligencia del Gobierno brasileño de Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, durante una sesión en la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia, el 9 de junio de 2025. (Andre Borges / EFE)
El exjefe de la inteligencia del Gobierno brasileño de Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, durante una sesión en la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia, el 9 de junio de 2025. (Andre Borges / EFE)
/ Andre Borges
Por Agencia AFP

El exjefe de los servicios brasileños de inteligencia Alexandre Ramagem, condenado junto al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, salió este miércoles de una prisión estadounidense dos días después de ser detenido por la policía migratoria, según sus aliados y la prensa.

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