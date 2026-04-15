El exjefe de los servicios brasileños de inteligencia Alexandre Ramagem, condenado junto al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, salió este miércoles de una prisión estadounidense dos días después de ser detenido por la policía migratoria, según sus aliados y la prensa.

Fugitivo de la justicia brasileña, el exdiputado y expolicía fue condenado a 16 años de prisión en el mismo proceso de Bolsonaro ante la corte suprema.

MIRA AQUÍ: ICE detiene a un exdiputado brasileño condenado por la trama golpista contra Lula

Ambos fueron considerados culpables de conspirar para mantener en el poder al exmandatario a pesar de su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual presidente, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del líder conservador afincado en Estados Unidos, dijo en X que “Ramagem está libre y en casa”.

En su mensaje, agradeció al presidente Donald Trump, aliado de su padre, y el secretario de Estado Marco Rubio “por la sensibilidad en tratar el caso”.

Medios brasileños reseñaron la excarcelación de Ramagem sin precisar su actual situación migratoria en Estados Unidos.

El influenciador Paulo Figueiredo, muy cercano a la familia Bolsonaro, dijo en X que Ramagem no pagó fianza para dejar la cárcel porque “se verificó que su situación inmigratoria es absolutamente regular”.

“Él no responderá a ningún proceso penal”, afirmó.

El nombre de Ramagem, de 53 años, no aparecía al hacer una búsqueda en el sitio web de la policía migratoria de Estados Unidos (ICE), que sí lo mostraba hace dos días.

Esa fuerza no respondió oportunamente a pedidos de explicación de la AFP.

Ramagem fue detenido el lunes en lo que la Policía Federal brasileña reseñó como “resultado de la cooperación policial internacional” entre las autoridades de ambos países.

Figueiredo había dicho entonces que Ramagem había sido detenido “por una infracción leve de tránsito” y negó cualquier participación de las autoridades brasileñas en la operación.

Según el influenciador, Ramagem tiene estatus migratorio legal mientras espera una solicitud de asilo pendiente.

El exdiputado escapó de Brasil por Guyana, sin pasar por los controles migratorios y entró en Estados Unidos con un pasaporte diplomático, de acuerdo con la prensa brasileña.

Brasil solicitó formalmente su extradición en diciembre.

Hombre de confianza de Bolsonaro, Ramagem dirigió durante su presidencia la agencia de inteligencia Abin, entre 2019 y 2022.

VIDEO RECOMENDADO

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro recibió el alta hospitalaria el viernes 27 de marzo tras dos semanas internado por una bronconeumonía, y fue trasladado a su residencia en Brasilia, donde seguirá cumpliendo al menos temporalmente su condena por intento de golpe de Estado. (AFP)

SOBRE EL AUTOR