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Los presidentes José Antonio Kast, Daniel Noboa, Santiago Peña, Rodrigo Paz, Luis Abinader y Javier Milei, posando durante la reunión del Escudo de las Américas, en Washington, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026. (@Rodrigo_PazP / EFE)
Los presidentes José Antonio Kast, Daniel Noboa, Santiago Peña, Rodrigo Paz, Luis Abinader y Javier Milei, posando durante la reunión del Escudo de las Américas, en Washington, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026. (@Rodrigo_PazP / EFE)
/ @Rodrigo_PazP
Por Agencia AFP

La alianza Escudo de las Américas, liderada por Estados Unidos, propuso este martes sancionar colectivamente a 24 grupos del crimen organizado en la región a los que consideran “una amenaza inmediata y compartida”.

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