Carabineros de Chile inspeccionan un vehículo arrastrado por un deslizamiento de tierra en el distrito de Las Condes de Santiago el 8 de octubre de 2026. (Foto de RODRIGO ARANGUA / AFP).
Carabineros de Chile inspeccionan un vehículo arrastrado por un deslizamiento de tierra en el distrito de Las Condes de Santiago el 8 de octubre de 2026. (Foto de RODRIGO ARANGUA / AFP).
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Un inusual aluvión inundó este jueves las calles de un acomodado municipio de Santiago de Chile y dejó al menos seis heridos, entre ellos un bebé de un año, y otras personas aisladas, informaron autoridades.

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