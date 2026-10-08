Un inusual aluvión inundó este jueves las calles de un acomodado municipio de Santiago de Chile y dejó al menos seis heridos, entre ellos un bebé de un año, y otras personas aisladas, informaron autoridades.

El fuerte torrente causado por intensas lluvias impactó principalmente la zona de Las Condes, en el noreste de la capital chilena de 7 millones de habitantes.

Un trabajador con equipo protector para la lluvia hace gestos junto a un autobús varado en barro y escombros luego de un deslizamiento de tierra en el distrito de Las Condes de Santiago el 8 de octubre de 2026. (RODRIGO ARANGUA / AFP) / RODRIGO ARANGUA

Arrastró decenas de vehículos que quedaron atrapados entre lodo, piedras y desechos. Algunos vecinos intentaban rescatar sus autos, constató la AFP.

Un vehículo permanece entre barro y escombros dentro de un local dañado por un alud de barro en la comuna de Las Condes, Santiago, el 8 de octubre de 2026. (RODRIGO ARANGUA / AFP) / RODRIGO ARANGUA

“Como resultado de la información levantada (...) y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruido decretar zona de catástrofe a la comuna de La Condes”, informó el presidente José Antonio Kast en X.

Germán Codina, delegado presidencial en Santiago, dijo a la prensa que se han reportado hasta el momento “seis lesionados”, incluido “un menor de un año con una fractura”.

Agentes de Carabineros permanecen en una calle cubierta de barro tras un deslizamiento de tierra en la comuna de Las Condes, Santiago, el 8 de octubre de 2026. (RODRIGO ARANGUA / AFP) / RODRIGO ARANGUA

La Región Metropolitana de Santiago registra fuertes lluvias con tormentas eléctricas desde el martes. Es la zona del país que registra más precipitaciones.

“Esta lluvia era absolutamente inesperada (...), venimos de un invierno muy crudo por mucha lluvia. Sabemos que (el fenómeno climático) El Niño se viene fuerte”, dijo a periodistas Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes.

Las inusuales lluvias se dan en medio de este fenómeno que eleva la temperatura en la superficie del Pacífico, y altera los patrones de vientos y precipitaciones en todo el planeta.

Según la ONU, este podría ser El Niño más fuerte desde hace medio siglo.

“El daño ha sido brutal, la cantidad de autos destruidos, las casas que están completamente inundadas de barro. Hay caminos, hay calles de este sector que tienen más de un metro de barro”, dijo a la prensa Louis de Grange, ministro de Obras Públicas.

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Los bomberos se movilizaron para rescatar a personas atrapadas en vehículos, viviendas y en una universidad que quedó aislada.

En la zona se ubican varias clínicas privadas y el estadio del club de fútbol Universidad Católica.

El gobierno “está monitoreando la situación de las clínicas y hospitales del sector, algunos que han sido afectados”, dijo en una breve rueda de prensa el secretario de gobierno José Francisco Lagos.

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El fenómeno de El Niño seguirá intensificándose antes de alcanzar su "punto álgido" en diciembre, alertó este jueves 8 de octubre la ONU, al advertir que podría ser uno de los más fuertes registrados desde por lo menos 1950. (AFP)

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