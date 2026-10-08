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Resumen

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La entrada de urgencias de la clínica San Carlos de Apoquindo afectada por un aluvión, en la comuna de Las Condes, en Santiago, Chile, el 8 de octubre de 2026. (Javier Torres / EFE)
La entrada de urgencias de la clínica San Carlos de Apoquindo afectada por un aluvión, en la comuna de Las Condes, en Santiago, Chile, el 8 de octubre de 2026. (Javier Torres / EFE)
Por Agencia EFE

El presidente de Chile, José Antonio Kast, decretó este jueves estado de catástrofe en la zona de Las Condes, en el este de Santiago, que resultó afectada por un aluvión de agua que arrastró vehículos y buses en las empinadas calles de la capital.

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