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Resumen

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Fotografía aérea que muestra vehículos afectados por un aluvión, en la comuna de Las Condes, en Santiago, Chile, el 8 de octubre de 2026. (Javier Torres / EFE)
Fotografía aérea que muestra vehículos afectados por un aluvión, en la comuna de Las Condes, en Santiago, Chile, el 8 de octubre de 2026. (Javier Torres / EFE)
/ Javier Torres
Por Agencia EFE

Las autoridades chilenas informaron este jueves que, en medio de las fuertes lluvias que afectan la zona centro-sur del país, se produjo un aluvión en una zona precordillerana en el este de la capital de Chile, que arrastró vehículos y buses en las empinadas calles de ese sector de la ciudad.

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