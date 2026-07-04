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El Cuerpo de Bomberos de Zamora continúa con las labores de búsqueda y rescate, mientras policías y militares brindan apoyo en seguridad y operaciones de búsqueda en la zona afectada desde la madrugada de este sábado. Foto: EFE/ Gerardo Menoscal
El Cuerpo de Bomberos de Zamora continúa con las labores de búsqueda y rescate, mientras policías y militares brindan apoyo en seguridad y operaciones de búsqueda en la zona afectada desde la madrugada de este sábado. Foto: EFE/ Gerardo Menoscal
Por Agencia EFE

Al menos cinco personas fallecieron, 38 resultaron heridas y diez están extraviadas tras un aluvión y el desbordamiento de un río registrados en la provincia Zamora Chinchipe, situada en la región amazónica de Ecuador, según datos preliminares revelados este sábado por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

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