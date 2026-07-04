Al menos cinco personas fallecieron, 38 resultaron heridas y diez están extraviadas tras un aluvión y el desbordamiento de un río registrados en la provincia Zamora Chinchipe, situada en la región amazónica de Ecuador, según datos preliminares revelados este sábado por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).
Al menos cinco personas fallecieron, 38 resultaron heridas y diez están extraviadas tras un aluvión y el desbordamiento de un río registrados en la provincia Zamora Chinchipe, situada en la región amazónica de Ecuador, según datos preliminares revelados este sábado por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).
Uno de los fallecidos es menor de edad, de acuerdo a la institución la emergencia dejó, además, 48 familias damnificadas y 50 viviendas afectadas.
La Secretaría habilitó un alojamiento temporal para las familias afectadas en una unidad educativa y activó centros de acopio en dos canchas, en el municipio de Zamora.
El Ministerio de Salud instaló un punto para dar atención primaria a la población afectada.
De su lado, el Cuerpo de Bomberos de Zamora continúa con las labores de búsqueda y rescate, mientras policías y militares brindan apoyo en seguridad y operaciones de búsqueda en la zona afectada desde la madrugada de este sábado.
VIDEO RECOMENDADO
Una videollamada desde Colombia conectaba a Eduar Velázquez, de 24 años, con la fiesta infantil donde estaban su madre, su hijo y otros 28 integrantes de su familia el pasado 24 de junio, cuando, de pronto, un doble terremoto sacudió Venezuela. (EFE)